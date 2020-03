Ministro Ricardo Lewandowski, do STF, afirmou em sua decisão que parlamentar não tem legitimidade para pedir na Justiça apuração de crime de responsabilidade contra ministro de Estado. Competência caberia à PGR edit

247 - O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, arquivou nesta quinta-feira, 5, o pedido de impeachment do ministro da Educação, Abraham Weintraub, feito por parlamentares da oposição.

Os deputados acionaram o STF apontando crime de responsabilidade pelo ministro da Educação devido à “omissão” do Ministério da Educação no uso de R$ 1 bilhão resgatados pela Lava Jato, falta de decoro no cargo e ineficiência quanto à gestão das políticas de alfabetização.

Lewandowski, entretanto, afirmou em sua decisão que parlamentar não tem legitimidade para pedir na Justiça apuração de crime de responsabilidade contra ministro de Estado.

Petições que tratavam de interpelações judiciais feitas por sindicatos também foram rejeitadas por falta de legitimidade dos sindicatos.

“Assinalo, a propósito, que esta Suprema Corte já assentou entendimento sobre a ilegitimidade ativa dos cidadãos para iniciar processo de impeachment, neste Tribunal, contra Ministro de Estado”, escreveu o magistrado. A competência seria da Procuradoria-Geral da República.

