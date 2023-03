STF autoriza inquérito para investigar R$ 270 mil apreendidos com Daniel Silveira

Também será apurada uma possível ligação do bolsonarista com os atos golpistas em Brasília edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou a abertura de um inquérito contra o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), para investigar R$ 270 mil apreendidos na casa do ex-parlamentar quando ele foi preso, em fevereiro. Também será apurada uma possível ligação dele com os atos golpistas do dia 8 de janeiro.

O petebista foi preso no dia 2 de fevereiro por determinação de Moraes por causa do descumprimento de medidas cautelares. Segundo o jornal O Globo, interlocutores disseram que o ex-parlamentar e sua esposa passaram a utilizar dinheiro em espécie, porque eles estavam com as contas bancárias bloqueadas por ordem do Supremo.

Ministros do STF condenaram Silveira no ano passado a oito anos e nove meses de prisão, por ameaças e estímulo à violência contra juízes da Corte. Jair Bolsonaro deu ao aliado o indulto da graça, que funciona como um perdão de pena. Magistrados do Supremo questionaram a constitucionalidade do indulto, mas ainda não analisou o caso.

