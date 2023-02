STF considera constitucional apreensão de CNH e de passaporte de endividados inadimplentes

De acordo com o Supremo, também podem ser aplicadas são proibir a participação da pessoa em concursos públicos e em licitações com o poder público edit

247 - Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram, por 10 votos a 1, que é constitucional a Justiça determinar a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte de endividados inadimplentes. A decisão aconteceu em 9 de fevereiro.

De acordo com o Supremo, também podem ser aplicadas são proibir a participação da pessoa em concursos públicos e em licitações com o poder público, duas medidas que estão previstas no Código de Processo Civil, como uma forma de obrigar a quitação das dívidas.

Os ministros disseram que as punições podem ser aplicadas, mas não afetar direitos como à saúde e à segurança. Devem atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podem ser desequilibradas em relação à irregularidade cometida.

