STF determina que Anderson Torres seja ouvido sobre atuação da PRF nas eleições

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou nesta quinta-feira (20) que policiais federais ouçam o ex-ministro Anderson Torres no inquérito das ações da Polícia Rodoviária Federal durante as eleições do ano passado. O depoimento foi marcado para a próxima segunda-feira (24).

De acordo com um relatório do Ministério da Justiça entregue à Controladoria Geral da União (CGU), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fiscalizou 2.185 ônibus no Nordeste, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) era favorito, contra 571 no Sudeste, entre 28 e 30 de outubro, vésperas e dia do 2º turno das eleições de 2022.

Torres está preso desde 14 de janeiro por suposta omissão nos atos golpistas de janeiro. Ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal à época.

