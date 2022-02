STF forma maioria para arquivar inquérito de Belo Monte contra Jader e Renan, senadores do MDB

Apoie o 247

ICL

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quinta-feira (10) para arquivar um inquérito da antiga Operação Lava Jato contra os senadores Jader Barbalho (PA) e Renan Calheiros (AL), os dois do MDB. Os parlamentares eram investigados por integrar suposto esquema de propina na construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. O inquérito contra os senadores foi instaurado em 2016 com base na delação do ex-senador Delcídio do Amaral. O teor da decisão foi publicado pelo site Poder 360.

De acordo com o relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin, "quando intimada sobre a consolidação dos relatos apresentados por colaboradores no decorrer das apurações, a Procuradoria- Geral da República não se desincumbiu de apontar a existência de justa causa no ponto relacionado à implicação direta dos detentores de foro prerrogativa de função (Renan Calheiros e Jader Barbalho), limitando-se a mencionar os diagramas elaborados em relatórios policiais pretéritos que os apontam como destinatários de pagamentos indevidos".

"Ocorre, porém, que esses gráficos e diagramas expostos no parecer ministerial representam hipóteses explicativas cogitadas em momento anterior da investigação, as quais certamente se sujeitam à confirmação ou refutação com base no resultado das diligências implementadas (oitivas, perícias, diligências de afastamento de sigilo, etc)", complementou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE