STF forma maioria para manter sob sigilo o vídeo das agressões contra Alexandre de Moraes na Itália

247 - Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram maioria, nesta sexta-feira (23), para manter o sigilo do vídeo das câmeras de segurança do aeroporto de Roma que mostram agressões contra o magistrado da Corte Alexandre de Moraes e seus familiares. A informação foi publicada na CNN Brasil.

O Supremo analisa dois recursos no plenário virtual da Corte. Um é da Procuradoria-Geral da República (PGR) e o outro é da defesa de três pessoas - Roberto Mantovani Filho, Andrea Munarão e Alex Zanatta Bignotto, acusados de terem agredido verbalmente o ministro.

Ao manter as imagens em sigilo, o ministro Dias Toffoli alegou que o inquérito ainda está na fase de investigação e, por este motivo, a Polícia Federal não é obrigada a adiantar para a defesa todos os elementos de prova.

O voto de Toffoli foi seguido pelos ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia. Faltam votar os ministros André Mendonça, Roberto Barroso e Nunes Marques.

O ministro Alexandre de Moraes se declarou impedido no julgamento e não vota. O ministro Flávio Dino tomou posse após o caso começar a ser julgado e também não votará.



