STF mantém prisão de bolsonarista que levou réplica da Constituição no 8/01

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve a prisão do homem que levou a réplica da Constituição Federal de 1988 da sede da Corte, durante os atos golpistas de 8 de janeiro.O bolsonarista Marcelo Fernandes foi preso em 25 de janeiro, em Minas Gerais.

De acordo com reportagem do Metrópoles, Moraes recusou o pedido da defesa, que solicitou a reconsideração da detenção. Os advogados alegaram que Marcelo Fernandes “é réu primário, com bons antecedentes, trabalha, tem residência fixa, é pai de cinco filhos, sendo um deles portador de deficiência intelectual”.

Moraes, no entanto, disse em seu parecer que “o investigado teve efetiva participação e exerceu grande influência sobre os demais envolvidos, com nítido comportamento característico dos crimes multitudinários, sobretudo para a tentativa infeliz de ação objetivando ruptura do sistema democrático e os covardes ataques às Instituições Republicanas, conforme se depreende da análise dos vídeos apresentados pela Polícia Federal”, afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.