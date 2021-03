STF ouve de Azevedo que Forças Armadas não vão se inclinar a autoritarismo

General Fernando Azevedo e Silva, demitido do Ministério da Defesa, era próximo do Supremo. O militar era assessor de Dias Toffoli na presidência da Corte antes de assumir o cargo no primeiro escalão do governo federal edit

247 - O general Fernando Azevedo e Silva, demitido do Ministério da Defesa nessa segunda-feira (29), disse a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que as Forças Armadas não irão se inclinar a eventuais medidas autoritárias de Jair Bolsonaro. A informação foi publicada em reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

O militar saiu por não apoiar o Estado de Sítio desejado por Bolsonaro, de acordo com o jornalista Ricardo Kotscho. Um dos ministros que conversaram com o general foi o presidente da Corte, Luiz Fux. O magistrado afirmou a pessoas próximas que Azevedo deixou o cargo porque estava insatisfeito por não ser ouvido por Bolsonaro e porque se recusou a politizar as Forçar Armadas.

O ex-ministro era próximo do Supremo e conhecia bem a Corte. Azevedo era assessor de Dias Toffoli na presidência do STF antes de assumir o cargo no primeiro escalão do governo federal.

Segundo integrantes da corte, quando Bolsonaro insinuava usar as Forças Armadas para resolver seus embates políticos, Azevedo procurava ministros do Supremo para tranquilizá-los.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.