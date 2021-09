STF retoma julgamentos e deve derrubar decretos que facilitam acesso a armas de fogo

Apoie o 247

247 - A pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal (STF) será uma espécie de teste para Jair Bolsonaro após as manifestações golpistas feitas por Jair Bolsonaro após o dia 7 de setembro. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes,liberou para julgamento os processos que tratam do acesso de armas e munições por civis, uma das bandeiras de campanha do ex-capitão. De acordo com reportagem de Carolina Brígido, no UOL, a tendência é que a Corte derrube as regras que ampliaram o porte e a posse de armas no país.

Ao todo, o STF analisa sete ações envolvendo normas e decretos sobre o assunto. Em fevereiro, Moraes pediu vista para estudar o caso. O julgamento será retomado na sexta-feira (17). Ainda conforme a reportagem, ministros da Corte teriam comentado que a tendência geral é que as decisões liminares concedidas por Edson Fachin e Rosa Weber, que limitam o acesso às armas de fogo, sejam mantidas.

