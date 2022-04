STJ assegura medida protetiva da Lei Maria da Penha para mulher trans

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu nesta terça-feira (5/4), por unanimidade, medidas protetivas por meio da Lei Maria da Penha para uma mulher transexual. Por ser a primeira vez que uma decisão neste sentido foi tomada pela Corte, pode servir de precedente para que outros processos na Justiça utilizem o mesmo entendimento.

A subprocuradora-geral da República Raquel Dodge, em sua manifestação, recomendou que o STJ utilizasse como referência o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O colegiado do STJ acatou recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), que foi contrário a um acórdão do Tribunal de Justiça paulista (TJSP). Uma mulher trans, agredida pelo pai, teve a medida protetiva negada sob a justificativa de que a Lei Maria da Penha seria aplicável apenas para pessoas do sexo feminino, “levando-se em consideração exclusivamente o aspecto biológico e sexual”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Decisão importantíssima de HOJE do STJ em matéria de violência contra a mulher:



A Lei Maria da Penha é aplicável às

mulheres trans!!!!



STJ, REsp 1977124, j. em 05/04/2022



O que deveria ser óbvio foi confirmado. Primeiro precedente sobre o tema nos tribunais superiores!! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — ANTRA Brasil (@AntraBrasil) April 5, 2022

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE