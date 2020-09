Subprocuradora dribla Aras e prorroga Lava Jato por mais um ano

A subprocuradora Maria Caetana Cintra dos Santos, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, prorrogou por mais um ano a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. A decisão é em caráter liminar e contraria a cúpula da Procuradoria-Geral da República edit

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, levou um ‘lençol’ da subprocuradora Maria Caetana Cintra dos Santos. Crítico à operação Lava Jato, Aras chegou a discutir o fim da operação, mas Cintra dos Santos esticou a operação por mais um ano.

A reportagem do portal Uol destaca que “o pedido de renovação da equipe foi apresentado pelo grupo da Lava Jato no Paraná na semana passada. Maria Caetana Cintra dos Santos concedeu a liminar, mas submeteu o tema a debate no Conselho Superior para referendo. A sessão que discutirá o tema ainda não foi marcada.”

A matéria ainda informa que “aliados do procurador-geral Augusto Aras criticaram a decisão da conselheira, afirmando que a o Conselho Superior do MPF não tem poder para decidir sobre a designação de procuradores de primeira instância, mas apenas para decidir sobre o empréstimo de procuradores de segunda instância - que são apenas dois na Lava Jato: Orlando Martello e Januário Paludo.”

