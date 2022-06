Supremo dá 5 dias para governo explicar aumento de até 15,5% em planos de saúde

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli deu nessa quinta-feira (2) um prazo de cinco dias para que o governo federal, através da Advocacia-Geral da União (AGU), explique o aumento de 15,5% nos preços dos planos de saúde, decretado em 26 de maio. Cerca de 8,9 milhões de pessoas utilizam planos individuais e podem ser diretamente afetadas pelo reajuste.

A decisão do magistrado foi consequência de uma ação assinada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e o partido do parlamentar, que haviam pedido a suspensão do aumento.

De acordo com a ação ingressada no STF, o reajuste "teria vulnerado o direito social à saúde e o mínimo existencial".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na ação, o partido afirma que o reajuste seria desproporcional em relação ao histórico dos aumentos de planos de saúde individuais e cerca de 70% acima da inflação oficial, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE