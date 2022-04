Supremo reduz pena de Marcelo Odebrecht

O empresário ficará livre de qualquer restrição a partir do fim deste ano após decisão do ministro do STF Edson Fachin edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin reduziu a pena do empresário Marcelo Odebrecht na Lava-Jato de dez anos para sete anos e meio. O ex-presidente do grupo ficará livre de qualquer restrição a partir do fim deste ano.

De acordo com a coluna de Bela Megale, o empresário conseguiu o benefício no ano passado porque atingiu a "cláusula de desempenho" que integrava seu acordo de delação com o Ministério Público Federal (MPF). Marcelo foi o único entre os 77 executivos da Odebrecht que teve essa possibilidade prevista em sua delação premiada.

Atualmente, Marcelo está em regime aberto e precisa se recolher aos fins de semana e prestar serviços comunitários.

