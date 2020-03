'Supremo se une ao Congresso contra Bolsonaro', diz jornalista da Folha

A decisão de Jair Bolsonaro de estimular manifestantes para pedir o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal gerou um mal estar de grandes proporções entre os líderes dos poderes, segundo relata o jornalista Igor Gielow edit

247 - Os líderes das casas legislativas e do Supremo se reuniram com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM-RJ) para tomar as decisões que a presidência da República não tem tomado.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "a pedido do presidente do Supremo, Dias Toffoli, e do ministro Luiz Fux, os presidentes Rodrigo Maia (Câmara, DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (Senado, DEM-AP) receberam nesta segunda (16) o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para discutir medidas acerca da pandemia do novo coronavírus."

A matéria ainda sublinha que "no domingo (15), Bolsonaro surpreendeu ao surgir na praça dos Três Poderes e, descumprindo ordens sanitárias já que estava em isolamento por ter tido contato com infectados em sua viagem aos EUA, confraternizou-se com integrantes do ato. Ao longo do dia, fez postagens de apoio ao protesto."