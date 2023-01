Suspeita de bomba paralisa operação do metrô em Brasília no dia da posse de Lula

A PM do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros já atuam no local edit

247 - Esquadrões da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), incluindo equipes dos batalhões de Cães (BPCães) e de Operações Especiais (Bope), foram mobilizadas para apurar uma suspeita de bomba na estação 108 Sul do metrô de Brasília, informa o portal Metrópoles.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF também está no local acompanhando a ocorrência, que se dá no dia da posse do presidente Lula (PT), em meio a tensões por ameaças de terrorismo bolsonarista.

A Estação Central, na Rodoviária do Plano Piloto, foi temporariamente esvaziada e fechada com a ameaça de bomba no metrô. Desta forma, a operação de trens ocorre somente até a Estação Asa Sul, onde os passageiros são orientados a desembarcar.

Confira relatos de internautas passageiros do metrô que foram afetados pela ocorrência:





