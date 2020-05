Suspensão de Ramagem na PF por Alexandre de Moraes gerou ‘desconforto’ no STF

247 - A liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem, amigo de Jair Bolsonaro, para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal gerou um desconforto no órgão judiciário.

As informações são da coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, que, entretanto, informa que os ataques de Bolsonaro, e sua insistência em combater as decisões do STF, “teve o condão de unir a corte” novamente.

