Tasso Jereissati apresenta PEC alternativa de R$ 80 bilhões fora do teto

247 - O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) apresentou nesta segunda-feira (21) uma proposta alternativa à PEC da Transição. O texto do tucano prevê o estouro do teto de gastos a R$ 80 bilhões no ano que vem.

Jereissati apelidou sua proposta de "PEC da sustentabilidade social" e encaminhou-a à equipe de transição do governo Lula (PT).

Para o senador, os R$ 80 bilhões garantiriam os principais compromissos assumidos por Lula na campanha: o aumento do Auxílio Brasil de R$ 405 para R$ 600 (R$ 52 bilhões); ganho real do salário mínimo em 1,4% (R$ 6,4 bilhões); zerar a fila do SUS (R$ 8,5 bilhões); recomposição da Farmácia Popular (R$1,2 bilhão); da merenda escolar (R$ 1,5 bilhão); do FNDCT, destinado à ciência e tecnologia (R$ 6 bilhões); e a implementação da Lei Aldir Blanc (R$ 3 bilhões).

