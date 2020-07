TCU: auxílio emergencial de R$ 600 foi pago a 17 mil mortos

De acordo com a apuração do TCU, ao menos 620 mil pagamentos do auxílio emergencial foram feitos indevidamente até abril e 17 mil mortos estão entre os beneficiários edit

247 - Uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) identificou 17 mil mortos entre os beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 dado aos mais desamparados na pandemia do coronavírus. De acordo com a apuração da corte, ao menos 620 mil pagamentos foram feitos indevidamente até abril, no valor total de R$ 427,3 milhões. O dinheiro gasto com mortos chega a R$ 11 milhões. O relatório da área técnica apontou que os valores pagos indevidamente podem chegar a R$ 1,3 bilhão caso não sejam interrompidos imediatamente.

Os resultados foram enviados aos ministros da corte, que, nesta quarta-feira (1), julgarão o relatório. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Os estados onde mais mortos receberam a ajuda foi São Paulo (2.674), seguido de Minas Gerais (1.761), Ceará (1.512), Bahia (1.358), Pernambuco (1.308) e Maranhão (1.299). As seis unidades federativas concentraram 58% (R$ 6,4 milhões) dos pagamentos a falecidos no País.

Os auditores também identificaram que 134,2 mil servidores (federais, estaduais e municipais) receberam R$ 97,7 milhões, embora tenham estabilidade de emprego e não sofreram cortes de jornada e salário.

Aposentados pelo INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) também ganharam dinheiro do governo - 221,3 mil receberam R$ 141,6 milhões.

