TCU entrega diagnósticos à transição de governo. 'Vamos nos ater em como não entrar no alto risco e como sair', diz Alckmin

Coordenador do gabinete de transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin recebeu do TCU, em Brasília, um relatório com áreas críticas administradas pelo governo. Veja a lista edit

247 - Coordenador do gabinete de transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) recebeu nesta quarta-feira (16) do Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília (DF), um relatório com 29 áreas críticas administradas pelo governo federal. Segundo Alckmin, "o que não é avaliado, mensurado não é bem gerido".

"É muito importante ter todos esses números, avaliações, começando pela Lista de Alto Risco. Aqui, tem como entrar na lista e como sair. Vamos nos ater muito em como não entrar [no alto risco] e como sair", disse em coletiva de imprensa.

De acordo com o presidente em exercício do TCU, Bruno Dantas, "nesse relatório de alto risco, consolidamos informações que vão desde pagamento de programas sociais até funcionamento de políticas ambientais". "Um dos pontos que destacamos é uma necessidade urgente para se estabelecer critérios para as isenções tributárias. O Brasil possui mais de 4% do seu PIB comprometido com isenções tributárias, mais do que o dobro quando o presidente Lula assumiu pela primeira vez", disse.

O ministro do TCU afirmou que o relatório do tribunal deve ter uma comparação com o programa anterior, o Bolsa Família, que Lula pretende retomar. "Algumas das conclusões que os auditores estão finalizando são do que o Auxílio Brasil tem incentivado o fracionamento de núcleos familiares, o que prejudica famílias que não podem ser decompostas. Pretendemos levar essas conclusões para julgamento nas próximas semanas, pedirei prioridade ao relator", acrescentou.

Confira abaixo a lista das 29 áreas críticas publicada pelo portal G1:

Conformidade dos pagamentos de pessoal e benefícios sociais

Tempestividade e focalização dos benefícios assistenciais

Gestão de benefícios administrados pelo INSS

Cumprimento das regras fiscais

Transparência e efetividade das renúncias tributárias

Credibilidade das informações do Sistema Tributário Federal

Eficiência da cobrança e do contencioso tributários

Desenvolvimento regional

Efetividade das políticas públicas de inovação

Sustentabilidade tarifária de energia elétrica

Sustentabilidade do suprimento de energia elétrica

Segurança hídrica

Sustentabilidade do mercado de refino, derivados e gás

Sustentabilidade empresarial, investimentos e integridade da Petrobras

Transparência dos dados e das informações sobre políticas de infraestrutura urbana

Gestão das obras paralisadas

Planejamento e priorização da integração multimodal nos transportes

Regulação e fiscalização dos transportes rodoviário e ferroviário

Estruturação da Agência Nacional de Mineração

Atuação da Codevasf na execução de recursos originados de emendas parlamentares

Efetividade dos compromissos acordados com a Anatel em instrumentos regulatórios

Gestão do patrimônio imobiliário público federal

Qualidade, compartilhamento e transparência dos dados governamentais

Segurança da informação e segurança cibernética

Controle do desmatamento ilegal

Governança territorial e fundiária

Sistema Único de Saúde: acesso e sustentabilidade

Equidade no acesso à educação

Gestão e integridade nas contratações públicas

