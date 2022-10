TCU investiga compra de cestas básicas de empresa laranja pelo Ministério da Cidadania

Apoie o 247

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) investiga fraude em duas licitações do governo federal para compra de até 2,2 milhões de cestas básicas, segundo relatório da Corte, obtido pelo jornal O Estado de S.Paulo .

O documento aponta “fortes indícios” de que uma das empresas vencedoras está em nome de “laranjas”.

Os pregões foram organizados pelo Ministério da Cidadania nos últimos dois anos, que se dispôs a gastar até R$ 290,2 milhões para adquirir alimentos, como arroz, feijão, óleo, macarrão, farinha, leite em pó, açúcar e fubá, para atender famílias pobres em todo o País.

Segundo a reportagem, a maior parte das licitações foi vencida pela empresa A Popular Cestas Básicas de Alimentos Eireli, de Contagem (MG), que ganhou 11 lotes no valor de até R$ 216 milhões.

Auditoria do TCU destaca que a Popular está em nome de um “laranja”, beneficiário do Auxílio Emergencial, e faz parte de um grupo de empresas controladas por Carlos Murilo Pessoa Gonçalves Moreira e Paulo Sergio Pessoa Moreira, empresários mineiros usaram “parentes e pessoas interpostas com a provável finalidade de ocultação patrimonial”.

A Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) pediu que o Ministério da Cidadania explique os mecanismos de controle adotados pela pasta para “garantir que a entrega das cestas básicas está sendo efetivamente realizada, principalmente em razão do presente ano eleitoral”.

