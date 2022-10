TCU vai criar comitê para garantir transição de governo

Apoie o 247

247 - Em decisão inédita, o Tribunal de Contas da União (TCU) anunciou que vai criar um comitê para assegurar a transição de governo. A decisão acontece após o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falar aos seus apoiadores, em ato realizado no domingo (30) após a confirmação da sua vitória, que teria que começar a se preocupar como ia governar o país.

“Preciso saber se o presidente que nós derrotamos vai permitir que haja uma transição para que a gente tome conhecimento das coisas”, afirmou Lula na Avenida Paulista.

De acordo com reportagem do Metrópoles , a portaria para a criação da comissão no TCU será assinada ainda nesta segunda-feira (31). A expectativa é que se torne permanente e possa atuar nas transições dos próximos governos.

“O TCU tem larga tradição na fiscalização do cumprimento da lei. O arcabouço normativo que fixa padrão civilizado para a transição de governos no saudável rito periódico de alternância de poder é um patrimônio da democracia brasileira e merece o máximo de atenção de todas as instituições”, disse o presidente do TCU, ministro Bruno Dantas.

