"Tenho dúvidas se essa CPI vai ter relevância", diz Humberto Costa sobre apuração do 8 de janeiro

247 - Membro da CPI da Covid, o senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou que não vê com bons olhos a instalação de uma CPMI no Congresso para supostamente apurar os ataques terroristas promovidos por bolsonaristas no 8 de janeiro. O problema, segundo ele, está no formato, já que a CPMI envolve senadores e deputados federais.

"Tenho minhas dúvidas se essa CPI vai conseguir ter relevância política. Estou achando ela mais com cara da CPMI das fake news, em que cada sessão era embate, briga, confusão, o pessoal só querendo fazer encrenca. Estou achando que vai se encaminhar mais para isso do que para o que foi a CPI da Covid, que tinha debate e investigação séria. Não sei se não vão entregar a relatoria para alguém desqualificado. Ainda estou analisando se vai valer a pena ou não", analisou o parlamentar em declaração à Folha de S. Paulo.

>>> "Defendi a CPI pelo Senado. CPI mista produz menos", diz Renan Calheiros sobre investigação do 8 de janeiro no Congresso

Desde os ataques terroristas de bolsonaristas às sedes dos Três Poderes em Brasília no início do ano havia quem defendesse uma CPI no Senado para investigar os ataques. No entanto, o governo Lula (PT) julgou que a investigação parlamentar poderia prejudicar o andamento de agendas mais importantes no Congresso e não deu apoio à criação da comissão. Agora, a oposição parece finalmente ter conseguido a instalação, mas de maneira mista - formada por senadores e deputados.

Tudo indica que o objetivo da oposição será tentar culpar o governo pelos ataques de bolsonaristas e produzir material para as redes sociais.

