Tércio Arnaud, assessor de Bolsonaro banido pelo Facebook, testa positivo para Covid-19

247 - O assessor da Presidência da República Tércio Tomaz Arnaud, apontado pelo Facebook como articulador de uma rede de disseminação de conteúdo falso - o chamado gabinete do ódio - e banido da rede social, testou positivo para Covid-19, de acordo com Bela Megale, do jornal O Globo.

Especialistas do Facebook identificaram que Tércio Arnaud é o responsável pela página Bolsonaro Opressor 2.0, com mais de 1 milhão de seguidores, e pela conta @bolsonaronewsss, no Instagram, com 492 mil seguidores e 11 mil posts.

O assessor é o funcionário do Planalto mais próximo ao vereador Carlos Bolsonaro.

