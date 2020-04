Teremos um conflito federativo se Bolsonaro demitir Mandetta, diz Tereza Cruvinel

"Osmar Terra não poderá impedir os governadores de seguir com o isolamento social. Mas na guerra entre União e Estados, ganhará o vírus", avalia a jornalista Tereza Cruvinel sobre a eventual demissão de Luiz Mandetta edit

247 - A jornalista Tereza Cruvinel, colunista do 247 e da TV 247, alertou nesta segunda-feira, 6, para o risco de um conflito generalizado entre governos estaduais e o goverfno federal, caso Jair Bolsonaro de fato demita o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

"Se Bolsonaro tiver mesmo coragem de demitir Mandetta no meio da pandemia para nomear Osmar Terraplana, teremos um conflito federativo digno do nome. Terra não poderá impedir os governadores de seguir com o isolamento social. Mas na guerra entre União e Estados, ganhará o vírus", escreve Tereza pela Twitter.

