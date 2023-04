Tereza Cruvinel: André Fufuca é descartado e Arthur Maia é o nome mais cotado para relatar CPMI dos atos golpistas

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista Tereza Cruvinel informou nesta terça-feira (25) no programa Boa Noite 247 que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas pode ter como relator o deputado federal Arthur Maia (União Brasil-BA).

“André Fufuca (PP-MA), eu quero longe desta CPI”, afirmou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), à jornalista do 247.

Segundo Tereza, o nome que está em alta para ser o relator é o do deputado Arthur Maia [União-BA], que é um deputado de centro, tem seus laços com Arthur Lira, mas ele é foi presidente da CCJ, tem formação jurídica elevada". "Ele seria aceito pela esquerda", afirmou.

A CPMI terá 32 integrantes: 16 senadores e 16 deputados. No Senado, são governistas os blocos democracia, com 30 senadores, e resistência democrática, com 28. Formam a oposição os blocos vanguarda, com 13 senadores, e aliança, com 10.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou pelo menos 1.390 pessoas por envolvimentos nas invasões ao Planalto, onde fica o gabinete presidencial, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal. O STF tornou réus os cem primeiros denunciados por ataques terroristas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.