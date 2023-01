Terroristas bolsonaristas feriram 44 policiais em combate, diz Cappelli

Interventor da segurança pública no Distrito Federal disse ainda que é preciso separar 'o joio do trigo' na polícia local edit

247 – O interventor na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, afirmou que muitos policiais ficaram feridos durante a ação terrorista contra os três poderes, comandada por Jair Bolsonaro e seus seguidores. "Nós temos 44 policiais militares feridos em combate. Eles enfrentaram homens profissionais entre os manifestantes. Gente treinada e preparada. Gente que tinha noção de tática de enfrentamento, gente que tinha luva própria para devolver granada e artefatos e gente que por muito pouco não ceifou a vida de um policial militar", disse ele, na entrevista ao Fantástico.

Cappelli defende que os bons policiais sejam valorizados. "Agora é a hora da gente separar o joio do trigo. Os que falharam, os que foram omissos, os que foram cúmplices e aqueles que honram a instituição, a polícia militar do Distrito Federal. A noite do dia 8 ainda não acabou. O dia 8 ainda não acabou. Essa noite ainda tem muita coisa pra ser... muita história por trás dela, muita investigação e a gente vai até o final", pontuou.

