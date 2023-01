Terroristas presos após violência em Brasília são transferidos para presídios do Distrito Federal

Juíza Leila Cury autorizou a transferência dos homens para o Complexo Penitenciário da Papuda e das mulheres para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal edit

247 - A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou, nesta segunda-feira (9), que os 400 terroristas presos durante os atos de violência e depredação em Brasília, no domingo (8), começaram a ser transferidos para presídios da capital federal.

De acordo com a coluna Grande Angular, do Metrópoles, “a juíza Leila Cury autorizou a transferência dos homens presos para o Complexo Penitenciário da Papuda e das mulheres para a Penitenciária Feminina do DF”.

Ainda segundo a reportagem, “a Direção da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP) solicitou autorização excepcional de transferência imediata de pessoas para o sistema prisional, devido ao alto número de detidos no domingo em função dos atos terroristas registrados na capital federal”.

