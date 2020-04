Thais Oyama diz que Bolsonaro não reverteu a demissão de Moro

A jornalista Thais Oyama afirma que o clima em Brasília ainda é tenso e mais propenso ao fim do ciclo de Sergio Moro no governo Bolsonaro. Ela relata que Bolsonaro não abre mão de demitir o atual diretor da Polícia Federal e que o ex-capitão está disposto a pagar para ver edit

247 - A jornalista Thais Oyama relata um clima ainda muito tensionado no Planalto depois do anúncio da demissão de Sergio Moro. Diz a jornalista que Bolsonaro não abrirá mão de exonerar o atual diretor da Polícia Federal. Para ela, embora os militares venham pôr panos quentes, Bolsonaro não ‘responde’ mais a pressões e recomendações da caserna.

Em reportagem para o portal Uol, Oyama narra com ares dramáticos o momento: “o clima é de pessimismo no Palácio do Planalto. Os generais tentam saídas para evitar a demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Uma delas passaria pelo afastamento de Maurício Valeixo "mais para frente", e sua substituição por um nome de consenso entre o presidente e o ministro.”

A jornalista prossegue: “ocorre que Bolsonaro não apenas quer a saída do atual diretor da Polícia Federal como insiste em nomear para o seu lugar o delegado Alexandre Ramagem, atual diretor da Abin. Já Sérgio Moro dá mostras de que poderia até aceitar a demissão de Valeixo, mas não engolirá um substituto que não seja indicado por ele.”

