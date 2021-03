Thiago Ávila mostra na TV 247 destruição da Escola do Cerrado pela polícia do DF

Ativista Thiago Ávila denunciou, durante participação ao vivo na TV 247, que a Escola do Cerrado, que atende filhos de catadores de material reciclável no Distrito Federal, foi alvo de uma truculenta ação de despejo por parte da Polícia Militar. “Tem tudo a ver com genocídio e ecocídio”, denunciou edit

247 - O ativista Thiago Ávila denunciou, durante participação ao vivo na TV 247 nesta terça-feira (23), que a Escola do Cerrado, que atende filhos de catadores de material reciclável no Distrito Federal, foi alvo de uma truculenta ação de despejo. Segundo ele, os moradores do local teriam sido agredidos, muitos tiveram seus barracos destruídos e a escola foi desmontada pela Polícia Militar do Distrito Federal. “Tem tudo a ver com genocídio e ecocídio”, denunciou Ávila.

A Escolinha do Cerrado, ficava localizada em uma área da União a cerca de um quilômetro do Palácio da Alvorada, em uma região situada entre as Asas Sul e Norte do Plano Piloto. O projeto atendia famílias de catadores de material reciclável e foi criado para dar continuidade aos estudos das crianças que ficaram sem poder assistir as aulas em função da pandemia de Covid-19.

Segundo Thiago Ávila, os policiais não apresentaram nenhuma autorização judicial para consumar o despejo. “Ao contrário, uma decisão do ministro do STF Ricardo Lewandowski dizia que era proibido ter despejo durante a pandemia a partir de um debate no Rio de Janeiro. Além disso, tem uma lei distrital que proíbe despejos na pandemia. A alegação deles é que estas edificações são de depois da pandemia. É mentira. Elas (as famílias) foram despejadas pela última vez em junho do ano passado”, denunciou.

Assista a entrevista de Thiago Ávila na TV 247.

