Tiete de Temer virá réu no STF por ter chamado artista de “vagabundos de Lei Rouanet”

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu queixa-crime ajuizada pelos artistas Glória Pires, Wagner Moura, Letícia Sabatella, Orlando Morais e Sônia Braga contra o ex-deputado federal Wladimir Costa (SD-PA), que ganhou fama em 2017, quando tatuou o nome de Michel Temer(MDB) em seu braço, ao lado de uma bandeira do Brasil. A tatuagem era de henna, e desapareceu.

Na Petição, os artistas imputam ao ex-parlamentar difamação e injúria (artigos 139 e 140 do Código Penal) por, entre outras ofensas, ter chamado integrantes da classe artística de “verdadeiros vagabundos da Lei Rouanet”. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal.