Tiririca desiste de se candidatar depois de PL ter entregado nº de urna a Eduardo Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado Tiririca (PL-SP) anunciou nesta terça-feira, 24, que desistiu de se candidatar à reeleição, após o partido entregar o número que era dele nas urnas para o deputado federal Eduardo Bolsonaro.

“Foi uma covardia o que fizeram. Estou muito chateado e me sinto desrespeitado. Já decidi que não sairei candidato neste ano”, afirmou Tiririca ao g1.

“Achei um gesto desrespeitoso. Por três anos seguidos o número foi meu e conquistei votações expressivas, elegendo vários membros do partido junto comigo. Fiquei sabendo por terceiros que o número foi dado ao filho do Bolsonaro, e eles até agora não me procuraram para dar uma justificativa”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE