Toffolli rasga elogios a Bolsonaro e ataca a Lava Jato

247 - O presidente do STF, Antonio Dias Toffoli surpreendeu e rasgou elogios a Bolsonaro. Ele disse: “de todo relacionamento que tive com o presidente Jair Bolsonaro e com seus ministros de Estado, nunca vi da parte deles nenhuma atitude contra a democracia. Meu diálogo com ele sempre foi direto, sempre foi franco, sempre foi respeitoso.”

Toffoli ainda ressaltou: “tive um diálogo com ele intenso no sentido de manter a independência entre os Poderes e fazer ele compreender que cabe ao Supremo declarar inconstitucionais determinadas normas, porque essa é nossa função e a dele é respeitar —e ele respeitou ao fim e ao cabo.”

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “a declaração foi dada em entrevista de balanço da sua gestão à frente do STF e do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Na próxima quinta-feira (10), Toffoli deixará o posto e dará lugar ao ministro Luiz Fux no comando do Supremo. Em seu governo, Bolsonaro chegou a provocar tensão entre os Poderes com ataques a decisões do Supremo. Após uma operação ordenada pela corte ter atingido empresários, políticos e ativistas bolsonaristas, o presidente chegou a dizer: “Não teremos outro dia como ontem, chega”.”

A matéria ainda informa que “esse e outros ataques do presidente da República já foram criticados por ministros do STF. O próprio Dias Toffoli afirmou em junho que ações de Bolsonaro e de seu governo tinham "trazido dubiedades que impressionam e assustam não só a sociedade brasileira, mas também a comunidade internacional”.”

