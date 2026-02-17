Tragédia na BR-020 deixa cinco mortos e mobiliza grande operação de resgate no DF

247 - Um grave acidente envolvendo uma van e uma carreta provocou a morte de cinco pessoas e deixou outras 11 feridas na manhã desta terça-feira (17), na BR-020, rodovia que liga o Distrito Federal à cidade de Formosa, em Goiás. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a corporação foi acionada às 05h10 e deslocou 12 viaturas de resgate para atender à ocorrência. O impacto entre os veículos mobilizou uma grande operação de socorro, que envolveu equipes de atendimento pré-hospitalar e apoio logístico na rodovia.

No total, 17 pessoas estavam envolvidas no acidente. Segundo os bombeiros, cinco vítimas já foram encontradas sem vida no local. Outras 11 foram socorridas com ferimentos e encaminhadas para unidades de saúde em Formosa e no Distrito Federal. Uma pessoa foi avaliada pelas equipes, mas não precisou de atendimento hospitalar.

Por causa da gravidade da colisão, a pista precisou ser totalmente interditada para garantir a segurança das equipes e permitir o atendimento às vítimas. O tráfego na região ficou comprometido durante a atuação das forças de resgate.

A preservação do local do acidente ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também deverá conduzir os procedimentos de investigação para apurar as circunstâncias da batida.

Até o momento, as causas do acidente não foram divulgadas. As autoridades devem analisar fatores como condições da pista, visibilidade e eventual falha mecânica para esclarecer a dinâmica da colisão.

A BR-020 é uma das principais vias de ligação entre o Distrito Federal e o Nordeste do país e registra fluxo intenso de veículos de passeio e de carga, especialmente nas primeiras horas da manhã.