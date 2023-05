Transferência de Anderson Torres para hospital penitenciário não é necessária, diz GDF

Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para o governo do Distrito Federal dizer se Anderson Torres deveria ser transferido diante do quadro de saúde edit

247 — Segundo um laudo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal apresentado pela Polícia Militar do DF ao Supremo Tribunal Federal (STF), as instalações do Batalhão de Aviação Operacional (Bavop) onde Anderson Torres, ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do DF, está detido desde janeiro, “parecem adequadas para o estado atual de saúde mental” do detido.

O ministro do STF Alexandre de Moraes havia exigido que o GDF informasse se o Bavop possuía as condições necessárias para garantir a saúde do ex-ministro ou se seria preciso transferi-lo para um hospital penitenciário, que oferece atendimento psiquiátrico.

Em um laudo assinado por um médico da Secretaria de Saúde no dia 30 de abril, não foi considerada “necessária a transferência para hospital penitenciário”, mas ressaltou que o caso requer acompanhamento frequente.

De acordo com a PMDF, Torres recebe quatro refeições por dia, vigilância 24 horas, assistência médica com psiquiatra e assistência religiosa.

Torres foi preso sob suspeita de conivência ou omissão diante dos atos antidemocráticos cometidos em Brasília em 8 de janeiro de 2023. Um laudo médico apresentado pela defesa indicou uma “piora significativa” do estado de saúde mental do ex-ministro, descrevendo que ele tem sofrido seguidas crises de ansiedade e choro, mas o médico que o atendeu em 30 de abril relatou que ele estava consciente e atento, embora com humor ansioso, e negou ideação suicida.

