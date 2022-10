Trapalhada: Fábio Faria cita rádio do pai em denúncia furada sobre propagandas eleitorais

Agreste FM, de Robinson Faria, pai do ministro, está listada no relatório que aponta, sem fundamentos, boicote de rádioss à propaganda eleitoral de Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em denúncia furada encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre suposta fraude na veiculação de propagandas eleitorais em emissoras de rádio, o ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD-RN), acusou a rádio do próprio pai, a Agreste FM, do Rio Grande do Norte, de ter veiculado menos propaganda de Jair Bolsonaro (PL) do que de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, a emissora de rádio do pai do ministro bolsonarista consta no relatório apresentado nesta segunda-feira (24) por Faria e outros integrantes da campanha de Jair Bolsonaro (PL) ao tribunal eleitoral, que acusa as emissoras de boicote à campanha de Bolsonaro.

Com argumentos rasos e frágeis, o ministro contesta que de um total de 1.122 emissoras na região Nordeste, 991 rádios (88,3%) teriam veiculado Lula que Bolsonaro na programação, incluindo a rádio Agreste FM, que o ex-governador do Rio Grande do Norte Robinson Faria (PL), pai do ministro, é sócio.

Segundo esse levantamento, a Agreste, que opera em Nova Cruz, no interior do Rio Grande do Norte, teria veiculado cinco inserções do PT contra duas do partido do presidente entre 7 e 11 de outubro.

Ainda de acordo com reportagem da Folha, a direção da emissora disse, por telefone, que o controle de inserções de programas e anúncios na emissora era responsabilidade de outro diretor, José Carlos Araújo. A reportagem ligou para o celular dele, mas não conseguiu contato.

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, decidiu na quarta (26) rejeitar a ação proposta pela campanha bolsonarista sobre o suposto boicote das emissoras.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.