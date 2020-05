Fascistas bolsonaristas são indiciados pela polícia do Distrito Federal

247 - Três pessoas que participaram de agressões contra enfermeiros que faziam uma manifestação no dia 1º de maio, na Praça dos Três Poderes, foram indiciadas por agressão pela Polícia Civil do Distrito Federal. Os indiciamentos chegaram na última sexta-feira (29) ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF). A informação é do portal G1.

Um dos bolsonaristas envolvidos, Renan Silva Sena é ex-funcionário do Ministério dos Direitos Humanos. Marluce Carvalho de Oliveira Gomes, outra bolsonarista, foi indiciada. A polícia também registrou Sabrina Nery Silva, estudante de medicina que passava na hora da confusão. Sabrina teria argumentado, mas revidou com tapas após, segundo ela, receber uma cusparada no rosto.

Os envolvidos vão responder por “crimes contra a liberdade individual”, que podem ser intimidações, ameaças ou até mesmo violência física, acrescenta a reportagem.

