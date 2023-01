Tropa de Choque da PM facilitou invasão ao STF, mostram novos vídeos

Vídeos divulgados nesta quinta-feira mostram ainda os golpistas destruindo esculturas e com a toga de ministros do STF. Assista edit

247 - A Tropa de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) desmontou um bloqueio próximo ao Congresso Nacional no último dia 8, que servia para impedir a invasão dos terroristas bolsonaristas às sedes dos Três Poderes, em Brasília, mostram vídeos captados pelas câmeras externas do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgados nesta quarta-feira (25). A ação facilitou o acesso dos extremistas ao edifício sede da Suprema Corte.

O bloqueio foi montado no topo da rampa de acesso a 500 metros do Supremo Tribunal Federal (STF) e era formado por seis viaturas da Tropa de Choque, um ônibus, um blindado com jato d'água e dezenas de agentes. Nenhum dos policiais na barreira tentou dispersar os bolsonaristas.

Naquele momento, os terroristas já haviam invadido o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Nos 30 minutos em que o bloqueio aparece nas imagens funcionando, nenhum bolsonarista conseguiu furar a proteção policial.

NOVAS IMAGENS DA INVASÃO 🚨 | Imagens do STF mostram golpistas rompendo barreira policial na Esplanada. Policiais não ofereceram resistência contra terroristas, que desceram em direção ao STF. Saiba mais: https://t.co/s4JqyjLWLG pic.twitter.com/5YhyVyvrKi — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) January 25, 2023

Outros vídeos divulgados nesta quinta-feira mostram os golpistas destruindo esculturas e com a toga de ministros do STF.

⚠️Novas imagens mostram terrorista que atacou STF preso usando uma toga pic.twitter.com/NzTnWiE1P2 — Metrópoles (@Metropoles) January 25, 2023

(Com informações d'O Estado de S. Paulo).

