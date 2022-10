TSE: 41% dos deputados eleitos são milionários

De acordo com os dados, Antídio Lunelli (MDB), empresário eleito deputado estadual em Santa Catarina, foi o parlamentar eleito mais rico do Brasil em 2022 edit

Apoie o 247

ICL

247 - Números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostraram que o Brasil elegeu 1.059 deputados estaduais e distritais em todo o País. Destes, 441 são milionários - 41,64% dos integrantes dos legislativos estaduais têm um patrimônio igual ou superior a R$ 1 milhão. As informações foram publicadas nesta segunda-feira (17) pelo portal G1.

De acordo com os dados, Antídio Lunelli (MDB), empresário eleito deputado estadual em Santa Catarina, foi o parlamentar eleito mais rico do Brasil em 2022, com um patrimônio declarado de R$ 390.033.568,89. Em segundo lugar ficou José Dias de Souza Martins (PSDB), eleito no Rio Grande do Norte, que acumula R$ 53.184.090,37.

>>> Ipec: Lula tem 54% dos votos válidos e Bolsonaro, 46%

De todos os parlamentares eleitos, 185 são mulheres (17,46%). Destas, 48 estão na lista dos mais ricos (10,88% do total de parlamentares eleitos que são milionários).

Entre os deputados estaduais e distritais com os maiores bens declarados, 13 se declaram pretos e 121 pardos. Não existem pessoas que se identificam como indígenas na lista.

O deputado estadual eleito no Mato Grosso Júlio José de Campos (União) lidera a lista dos parlamentares pardos com o maior poder aquisitivo, com R$ 31.177.584,04. Ele está em 7ª posição no total de milionários eleitos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.