TSE confirma remoção de fake news que liga Lula a suposto irmão de Adélio Bispo

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta quinta-feira, 1º de setembro, confirmou ser falsa a insinuação de que o candidato e ex-presidente Lula (PT) teria tirado uma foto ao lado de um homem identificado como irmão de Adélio Bispo, autor da suposta facada em Jair Bolsonaro (PL).

A imagem circulou pelas redes sociais e mostra Lula ao lado de um homem, que é apontado como irmão de Adélio. No entanto, o homem é, na verdade, o médico Marcos Heridijanio, que foi candidato a deputado federal pelo PT em 2018.

Na segunda-feira, 29, o TSE determinou que as publicações sejam excluídas “de modo a proteger a honra dos candidatos e garantir o livre exercício do voto” e a ministra Maria Claudia Bucchianeri deu 24 horas para as plataformas removerem o conteúdo, e enviarem os dados de acesso e os IPs dos responsáveis pelos 39 perfis que espalharam a fake news.

Ela disse que é “claríssima a divulgação de fato manifestamente inverídico, com o deliberado propósito de induzir o eleitor a erro e de desconstruir a imagem de determinada candidatura”.

