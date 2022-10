TSE determina retirada de vídeos sobre fim de reajuste do salário mínimo pela inflação por Lula, Gleisi e Janones

Apoie o 247

(Reuters) - A ministra Maria Isabel Gallotti, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), concedeu liminar pedida pela campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) para a retirada de vídeos que tratam de um alegado plano de acabar com o reajuste do salário mínimo pela inflação em um eventual segundo mandato do atual presidente.

Na decisão de domingo, a ministra também determina que os perfis do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais, assim como de apoiadores dele, como o deputado federal André Janones (Avante-MG), e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, abstenham-se de veicular notícias com o mesmo teor do vídeo.

Em sua decisão, Maria Isabel Gallotti citou uma publicação no site do Ministério da Economia negando a existência do plano de desvincular o reajuste do salário mínimo da inflação, publicado pelo jornal Folha de S.Paulo.

"Constato que o sítio do Ministério da Economia divulgou informação de que o salário mínimo e aposentadorias vão subir de acordo com a inflação", escreveu a ministra.

"Nesse cenário, em juízo preliminar, verifico que o conteúdo constante no vídeo... é desinformativo, a legitimar a excepcional intervenção desta Justiça Eleitoral, na condição de garantidora da integridade do ambiente informativo político-eleitoral", acrescentou.

Na semana passada, após a publicação da Folha de S.Paulo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a desindexação do salário mínimo está na pauta, mas negou que o valor seria reajustado abaixo da inflação.

A campanha à reeleição de Bolsonaro também lançou uma "operação bombeiro" e o presidente gravou um vídeo de pouco mais de um minuto em que Bolsonaro acusa a esquerda de espalhar informações falsas.

(Reportagem de Eduardo Simões)

