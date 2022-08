TSE liberou há dez meses acesso ao código-fonte dos sistemas usados nas urnas eletrônicas

Até agora, a CGU, o MPF, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Senado tiveram acesso ao código-fonte de sistemas do TSE usados em eleições edit

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) liberou, em outubro de 2021, o acesso das Forças Armadas ao código-fonte das urnas. Tradicionalmente, a fiscalização dos códigos-fontes acontecia nos seis meses antes das eleições. De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (2) pelo portal Uol, até o momento, a Controladoria-Geral da União (CGU), o Ministério Público Federal (MPF), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Senado Federal fiscalizaram o código-fonte.

Representantes do Partido Liberal, de Jair Bolsonaro, e o Partido Verde estiveram na TSE no ano passado, mas não fiscalizaram os códigos.

Segundo o Uol, o PTB, aliado de Bolsonaro, terá acesso ao código-fonte nesta semana e a Polícia Federal tem previsão de visitar o tribunal entre 22 e 26 de agosto.

Bolsonaro vem acusando sem provas o sistema eleitoral brasileiro de não ter segurança. Ele defende a atuação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições de outubro. A oposição ao governo no Congresso Nacional denuncia tentativa de golpe se ele for derrotado.

