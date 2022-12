"Um dia muito especial, depois de tanta injustiça contra o presidente Lula", diz Jorge Vianna

“Que bom que o mundo gira, a vida permite que a gente conserte erros", disse o ex-governante durante a cerimônia de diplomação do presidente Lula edit

247 - O ex-governador do Acre Jorge Viana (PT) disse nesta segunda-feira (12) que a diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é uma reparação das injustiças sofridas pelo petista.

“Que bom que o mundo gira, a vida permite que a gente conserte erros. O Brasil está fazendo justiça com Lula, graças a essa corajosa decisão do povo brasileiro de elegê-lo pela terceira vez. Ele é a esperança do povo de trazer dias melhores para todos a partir de 1º de janeiro. Estou muito feliz”, celebrou o parlamentar.

Viana finalizou dizendo que “há quatros anos sofríamos e não imaginávamos que iríamos viver esse dia. Daqui a um pouco mais de tempo estaremos todos nos abraçando, sorrindo e o Brasil voltando a ser aquele país que enche a gente de orgulho”, finalizou.

