Uma das vítimas do terrorismo bolsonarista é maquiadora que teve carro incendiado

247 - Uma das vítimas dos terroristas bolsonaristas, que promoveram uma noite de violência e vandalismo em Brasília na última segunda-feira (12), queimando veículos e até tentando invadir o prédio da Polícia Federal, foi a maquiadora Gabi Braga. Ela teve o carro incendiado.

O carro de Gabi Braga não tinha seguro e, dentro dele, estava seu material de trabalho. Para arcar com um novo veículo e com os demais prejuízos, ela criou uma vaquinha que pretendia arrecadar R$ 50 mil. Felizmente, até o fechamento desta reportagem, a trabalhadora já havia recebido quase R$ 53 mil, com ajuda de 1081 apoiadores.

Gabi Braga divulgou a vaquinha e sua história nas redes sociais e ganhou ajuda do deputado distrital Fábio Felix (Psol), que compartilhou o caso da maquiadora em seu perfil.

O texto que acompanha a campanha de arrecadação de recursos conta que, "com tamanha crueldade, os manifestantes incendiaram seu meio de sustento, incendiaram seu carro com todo seu material de trabalho dentro. Gabi é uma mãe de família, não tem emprego fixo, é autônoma, maquiadora, que trabalha muito para sozinha dar conta do sustento de seus dois filhos pequenos. Gabi não tem ajuda financeira de ninguém. Gabi mora na cidade satélite de Brasília, e usava seu carro popular, antigo (não tinha seguro), que adquiriu com muito esforço para trabalhar todos os dias como maquiadora, para atender suas clientes, levando seu material de trabalho. Ela é uma pessoa do bem, uma mãe amorosa, trabalhadora, que perdeu tudo, injustamente, por culpa de vândalos, criminosos. Gabi tem contas para pagar, crianças para alimentar, uma casa para sustentar…Vamos ajudar a Gabi, uma mulher batalhadora, a se recompor e poder voltar a trabalhar como ela sempre fez, de forma digna?".

