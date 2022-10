União Brasil libera filiados para apoiarem Lula ou Bolsonaro no 2º turno

Luciano Bivar fará o anúncio, que já começou a ser feito para os principais quadros do partido, enquanto Bolsonaro e Lula vinham tentando o apoio do partido edit

247 - Com a terceira maior bancada eleita para a Câmara dos Deputados, atrás apenas do PL de Jair Bolsonaro e do PT, e segunda no Senado, o União Brasil vai liberar seus parlamentares, governadores, prefeitos e filiados para votar em quem quiserem no segundo turno.

Segundo a coluna de Guilherme Amado, do Metrópoles , Luciano Bivar fará o anúncio, que já começou a ser feito para os principais quadros do partido, enquanto Bolsonaro e Lula vinham tentando o apoio do partido.

