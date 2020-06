UTIs da rede pública contra o coronavírus registram 100% de ocupação no Distrito Federal

247 - A ocupação dos leitos destinados para pacientes adultos infectados pela Covid-19 na rede pública do Distrito Federal chegou a 100% na madrugada desta terça-feira (30). Segundo relatório elaborado pelo sistema de regulação de vagas em UTIs da Secretaria de Saúde, ao menos 15 pacientes aguardavam por uma vaga.

Segundo reportagem do G1, todas as vagas estavam ocupadas por volta de 1h da madrugada. Com a liberação de leitos no Hospital Universitário de Brasília (HUB), no começo da manhã, foram colocadas à disposição três leitos, com 26 pacientes aguardando por uma vaga.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.