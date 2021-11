Veja a reação de Arthur Lira à notícia de que STF suspendeu orçamento secreto (vídeo)

Apoie o 247

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ficou sabendo da notícia da decisão do STF de suspender os pagamentos do chamado "orçamento secreto" por meio do deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara.

Durante a sessão de votação da PEC do calote nos Precatórios, Barros exibiu em seu telefone a home de um site jornalístico para Lira. A notícia em destaque era sobre a decisão do STF, informa o Metrópoles.

Veja:

Minutos após o STF formar maioria para suspender pagamentos das emendas do orçamento secreto, Ricardo Barros exibiu a home de um site jornalístico para Arthur Lira, presidente da Câmara.



A notícia em destaque era justamente sobre a decisão do Supremo. pic.twitter.com/RF4UuXLmOz — Metrópoles (@Metropoles) November 9, 2021

