Veja como votou cada deputado do PT na decisão de apoiar Baleia Rossi

247 - Numa disputa interna acirrada, a bancada de deputados federais do PT aprovou com 27 votos (de 52) o apoio do partido ao candidato à Presidência da Câmara dos Deputados Baleia Rossi (MDB), apoiado majoritariamente pelo bloco do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM), ao qual a legenda aderiu.

Contra o apoio a Baleia, em defesa de uma candidatura própria, votaram 23 deputados, totalizando 50 votos. Os outros dois são de Zé Neto, que se absteve, e Vander Loubet, que esteve ausente.

Veja como votou cada deputado:

Pelo apoio ao deputado Baleia Rossi no primeiro turno:

Airton Faleiro

Alencar Santana Braga

Alexandre Padilha

Benedita da Silva

Beto Faro

Carlos Veras

Carlos Zaratini

Enio Verri

Erika Kokai

Gleisi Hoffmann

João Daniel

José Airton Félix Cirilo

José Guimarães

Leo de Brito

Leonardo Monteiro

Marília Arraes

Merlong Solano

Nilto Tatto

Patrus Ananias

Paulão

Paulo Guedes

Paulo Pimenta

Professora Rosa Neide

Rejane Dias

Rubens Otoni

Valmir Assunção

Vicentinho

Pela candidatura própria/esquerda:

Afonso Florense

Arlindo Chinaglia

Bohn Gass

Célio Moura

Frei Anastacio Ribeiro

Helder Salomão

Henrique Fontana

Jorge Solla

José Ricardo

Joseildo Ramos

Marcon

Maria do Rosário

Natália Bonavides

Odair Cunha

Padre João

Paulo Teixeira

Pedro Uczai

Reginaldo Lopes

Rogério Correia

Rui Falcão

Waldenor Pereira

Zé Carlos

Zeca Dirceu

Abstenção:

Zé Neto

Ausente:

Vander Loubet

