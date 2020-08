Veja o momento em que Bolsonaro agride jornalista: ‘vontade de encher sua boca de porrada’

247 - Circula nas redes sociais o vídeo do momento exato em que Jair Bolsonaro ameaçou e agrediu verbalmente um repórter do jornal O Globo quando foi questionado a respeito de depósitos do ex-assessor Fabrício Queiroz recebidos pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

“Vontade de encher sua boca de porrada”, disse Bolsonaro, que estava cercado por seguranças e assessores durante uma visita à Catedral de Brasília. “Seu safado”, disse ainda ao jornalista. Assista:

"Vontade de encher tua boca com porrada. Seu safado"



Presidente Jair Bolsonaro pic.twitter.com/3Upvu2at5n August 23, 2020

