Veja os estados com mais financiadores dos atos golpistas

O setor de inteligência do Ministério da Justiça está compartilhando com a Polícia Federal números das mobilizações terroristas em Brasília edit

Apoie o 247

ICL

247 - Os sete estados com os maiores números de financiadores do atos terroristas que aconteceram no último domingo (8) em Brasília (DF) foram Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás.

De acordo com informações publicadas nesta quarta-feira (11) pelo portal G1, o setor de inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública está compartilhando com a Polícia Federal números das manifestações.

>>> Terroristas bolsonaristas levados à Papuda recebem vacina contra a Covid-19

São considerados financiadores pessoas que pagaram por transporte, alimentação ou outros itens utilizados pelos terroristas, que invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, na capital federal.

Policiais prenderam 1.159 pessoas. A Polícia Federal disse que 684 foram liberadas. A Força Nacional vai ficar em Brasília até o dia 19 de janeiro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.