Vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos defende prisão de Daniel Silveira

247 - O deputado Marcelo Ramos (PL-AM), primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, defendeu o cumprimento do pedido de prisão do colega Daniel Silveira (PSL-RJ), expedido na noite desta terça-feira (16) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após o deputado publicar um vídeo ameaçando e pregando violência contra ministros do STF, além de defender o fechamento da Corte.

Segundo Ramos, Silveira cometeu um rol de crimes contra a Segurança Nacional. A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados se reúne nesta tarde para analisar o pedido de prisão de Silveira expedido por Moraes.

O deputado fez a defesa da prisão de Silveira e expôs os motivos necessários para ela durante o programa Sua Excelência, O Fato , dos jornalistas Luís Costa Pinto e Eumano Silva, no Youtube.

O plenário do Supremo Tribunal Federal também julgará o tema em sessão hoje à tarde. O 1º vice-presidente da Câmara também defende o funcionamento imediato do Conselho de Ética da Câmara, para onde devem ser remetidos os autos de prisão de Silveira, para que se inicie o processo de cassação do parlamentar eleito pelo Rio de Janeiro na esteira do discurso de ódio contra a política.

Durante a campanha eleitoral de 2018, Silveira quebrou uma placa com o nome da Marielle Franco, vereadora do PSOL assassinada por milicianos no Rio de Janeiro.

No mesmo programa, o filósofo e ex-ministro da Educação Renato Janine Ribeiro declara que “o Brasil já não vive mais sob um regime democrático”.

